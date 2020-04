Quarantäne-Bäcker zeigen missglückte Torten

Womöglich ist in Europa noch nie so viel gebacken worden wie im Moment. Immerhin hat man wahnsinnig viel Zeit und die Beschäftigungsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden sind nach einem Monat nicht mehr all zu abwechslungsreich. Also ab in die Küche und den Backofen an. Dass das Ergebnis nicht bei allen Hobby-Zuckerbäckern ein süßer Genuss wird, zeigt sich auf Twitter.