Paar macht Spaziergang in historischem Gewand

Also überlegten sie sich, wie sie die Gemeinschaft etwas aufmuntern könnten. Da kam dem Ehepaar sein Job zugute. Sie stellen nämlich historische Kostüme für Schauspieler und Museen her. Kurzerhand zogen sie sich ihre Stücke selbst an und unternahmen damit jeden Tag um die gleiche Uhrzeit einen Spaziergang durchs Dorf. In dem winzigen Ort sprach sich das schnell herum.