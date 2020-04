Garten und Balkon: Was es im April zu tun gibt

April, April, der macht was er will ... Zwar locken schon verzeinzelt wunderbare, warme Tage nach Draußen, doch die Nächte sind noch kühl und ein plötzlicher Wetterumschwung ist auch nach längeren warmen Wetterperioden nicht selten. Dabei gibt es doch so viel zu tun auf Balkon, Terrasse und im Garten, denn bis zur Hauptsaison sind es nur noch ein paar Wochen.