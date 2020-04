Brand in Graz: Feuerwehr rettet zwölf Personen

Wohnungsbrand auch in Lieboch

Auch in Lieboch kam es zur etwa gleichen Zeit, in der Nacht auf Sonntag, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus. Verletzt wurde dort niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Lieboch konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, es entstand aber erheblicher Sachschaden.