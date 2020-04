Natürliche Farben für das Osternest

Für alle, die es besonders extravagant mögen, hat Kräuterpädagogin Silja Parke noch ein paar besondere Tipps: „Für Verzierungen kann man Blätter verwenden. Bevor die Eier in den Sud gelegt werden, positioniert man die Blätter auf der Oberfläche des Eis, stülpt einen alten Feinstrumpf oder ein feines Leinentuch darüber und gibt das Ei so in das kochende Wasser“, erzählt sie.