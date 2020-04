Spezielle Arzt-Visiten für Corona-Patienten

Unter dem Motto „Arztvisite 2020“ geht man in Niederösterreich jetzt neue Wege bei der Betreuung von Corona-Patienten. „Bis zu 90 Prozent der Erkrankten könnten aufgrund eines milden Verlaufs die Infektion zuhause auskurieren“, erklärt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Deren Betreuung wird jetzt durch eigene Ärzte-Teams in den Regionen sichergestellt. „Mit der neuen Initiative stellen wir in Zusammenarbeit mit der Gesundheitskasse deren medizinische Betreuung sicher“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Als Drehscheibe dient dabei der Notruf NÖ. Die mobilen Visiten werden von je einem Arzt sowie einem Sanitäter mit Fahrzeugen des Roten Kreuzes und des Arbeiter-Samariterbundes abgewickelt. Der zusätzliche Vorteil dieses Systems: Viele heimische praktische Ärzte können sich in ihren Ordinationen ganz ihren Patienten, die nicht an Corona leiden, widmen.