„Zum schwarzen Kameel“: Wiener Kult-Lokal liefert

Immer mehr Betriebe stellen ihren Service auf Lieferung um, damit die Gäste weiterhin bewirtet werden und die Mitarbeiter ihren Job behalten können. „Zum Schwarzen Kameel“, das Kult-Lokal in der Innenstadt, bietet dies seit jeher auch an. Wer sich in den eigenen vier Wänden verwöhnen möchte, kann die Klassiker der Wiener Küche und viele weitere Angebote per Lieferung genießen.