Wiener ImPulsTanz veröffentlicht neues Programm

Das Wiener ImPulsTanz-Festival hat das Programm für die heurige Ausgabe veröffentlicht. Insgesamt 150 Workshops und sechs Research-Projects von 105 Dozenten in 17 Departments sollen von 9. Juli bis 9. August ein vielfältiges Programm für alle Levels, jedes Alter und alle Körper - von Ballett und Jazz über Bodywork und Improvisation bis hin zu zeitgenössischem Tanz und visual arts X dance - bieten. Insgesamt wurden 41 Companien eingeladen, die mit 45 Stücken über 90 Aufführungen in Burg- und Akademietheater, im Odeon und im Kasino am Schwarzenbergplatz, im Schauspielhaus und im Workshopzentrum Arsenal bestreiten sollen.