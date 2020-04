Polster als sexy Kleidungsstück in Quarantäne

Die meisten können Bett, Sofa und Polster womöglich schon gar nicht mehr sehen. So viel Zeit wie jetzt hat vermutlich fast niemand zu Hause verbracht. Es ist also an der Zeit, die Alltagsgegenstände umzufunktionieren. Wie sehr viele von Quarantäne und Isolation Betroffene darauf gewartet haben, zeigt die rege Teilnahme an der Polster-Challenge.