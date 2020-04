Mund-Nasen-Masken aus getragenen Höschen

Die Masken sind allerdings nicht gerade günstig . Sie kosten 950 Dollar, was in den USA dem Preis einer Abtreibung entspricht. Im Interview mit dazeddigital erklärt sie, dass aufgrund der Corona-Krise immer mehr Kliniken schließen, die Abtreibungen vornehmen und Frauen daher oft keine Möglichkeit hätten, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Dass sie den Preis der Höschen an jenen einer Abtreibung angepasst hat, soll zeigen, dass die Frauenrechte genausoviel Wert sind wie die Gesundheit aller. „I make face masks out of my panties and sell them for roughly the price of an abortion“ (z.D.: Ich mache Masken aus meinen Höschen und verkaufe sie ungefähr für den Preis einer Abtreibung), schreibt sie auch in der Produktbeschreibung.