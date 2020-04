Schokoladenhersteller bangen ums Ostergeschäft

Das Geschäft, das über Einzelhändler wie Spar, Rewe & Co abgewickelt wird, laufe „wie gewohnt“, sagte Walter Heindl vom gleichnamigen Unternehmen zur APA. Die eigenen Shops - beispielsweise im 1. Bezirk - seien jedoch in den vergangenen Wochen geschlossen gewesen. „Die Stadt ist leer, es gibt keine Touristen und die Leute halten sich an die Ausgangsbeschränkungen“, so der Firmenchef. Es habe sich dementsprechend nicht ausgezahlt, aufzusperren. Seit Donnerstag seien aber rund 15 der 30 Geschäfte wieder offen. Die übrigen werde man „mit größter Sicherheit“ wieder am 14. April aufsperren, so Heindl. Die Produktion stehe derzeit still, die Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Der Firmenchef hofft aber, dass die Produktion bald wieder hochgefahren werden kann.