„GNTM“-Siegerin rechnet mit Heidis Model-Show ab

Im Interview der neuesten „Playboy“-Ausgabe übt Simone Kowalski Kritik am TV-Format „GNTM“. „Ich kann es mir bis heute nicht anschauen“, sagte die 22-Jährige dem Männermagazin, in dessen neuester Ausgabe sie sich hüllenlos präsentierte. Sie wisse nicht einmal, wer an der diesjährigen Staffel teilgenommen habe. „Ich glaube, das sagt viel aus“, so Kowalski.