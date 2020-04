Neuburger-Packages für den Gründonnerstag

Ostern und all seine Traditionen haben in Österreich große Bedeutung und werden ausgiebig zelebriert. Von Palmkätzchen schmücken, über Ostereier bemalen bis hin zum gebackenen Osterlamm - wer möchte, kann sich zu Ostern jeder Menge Bräuche bedienen. Bereits diesen Donnerstag, dem Gründonnerstag, wird in Österreichs Küchen vor allem eines gekocht: Spinat. Aber nicht nur das, auch Kohl, Brennnessel, Blattsalate und sonstige grüne Gemüsesorten erfreuen sich großer Beliebtheit. Wichtig ist vor allem eines: Grün muss es sein.Heuer gibt es nochmal einen Grund mehr, auf sich zu achten und für das eigene leibliches Wohl zu sorgen - wir verbringen Ostern und die Zeit davor in den eigenen vier Wänden. Wer sich und seine Liebsten zu Hause verwöhnen möchte, der lasse sich von diesen Rezeptideen für den Gründonnerstag inspirieren: