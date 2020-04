Schwierigkeit und Chance in der Corona-Krise

„Sehen Sie beides: das Plus und das Minus“

„Sehen Sie beides: das Plus und das Minus, die Schwierigkeit und die Chance“, betont Mag. Schirl. Die Menschen werden schon unruhig. Kein Wunder, sie sehnen sich wieder nach ein wenig Normalität im Alltag und einer planbaren Zukunft. „Wir Menschen sind keine Roboter. In Krisenzeiten sind wir fehleranfälliger.