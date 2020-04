Baumstamm traf 23-Jährigen am Knöchel

Im eigenen Wald war am Montag ein 23-jähriger alleine mit Holzarbeiten beschäftigt. Plötzlich geriet ein Baumstamm in Bewegung und traf den Mann am rechten Knöchel. Der Weststeirer erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz zum UKH Graz gebracht werden. Zur Unterstützung stand auch die Freiwillige Feuerwehr Lassendorf im Einsatz.