Wiener Barkeeper bietet Online-Cocktailkurse an

Fehse bietet die Cocktailkurse via Zoom oder Skype an. Die Dauer des Kurses beträgt in etwa zwei Stunden. „Es hängt jedoch sehr davon ab, wie interessiert die Leute sind und wie gut mitgearbeitet wird. Manchmal kann es dann durchaus auch länger sein“, erzählt Curt und lacht. Er erklärt: „Zuerst tausche ich mich mit meinen Kunden aus. Welche Geschmäcker werden bevorzugt, was hat man an Alkohol und Getränken daheim, was muss gegebenenfalls noch zusätzlich besorgt werden. Ich erstelle eine Einkaufsliste und schicke diese vorab zu. Ist alles besorgt, trifft man einander online wieder.“