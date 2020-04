Ex-Ministerin Kneissl wegen Tierquälerei angezeigt

Laut den Betreibern des Tierheimes war der Boxer in gutem Zustand. Sie vermuten einen Racheakt nach einem Streit mit dem Ehemann zwei Tage zuvor. Dieser hatte den Hund gerne. Anwalt Andreas Schweitzer will klären, ob der Boxer wirklich so krank war. Karin Kneissl bestreitet alle Vorwürfe.