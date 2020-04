Corona: Vier weitere Todesfälle in der Steiermark

Hier bekommen Sie aktuelle Informationen zur Corona-Krise in der Steiermark: Mundschutzpflicht in Supermärkten, Drogerien und Öffis +++ ÖH der Karl-Franzens-Universität schickt offenen Brief an Bundesminister Faßmann und fordert einheitliche Lösungen +++ Weitere Corona-Hilfsinitiative für VinziWerke gestartet +++ Museen weiten Online-Aktivitäten aus +++ Mehr als 300 Steirer haben heute ihren freiwilligen Corona-Zivildienst angetreten +++ Schutzmasken in den Klubfarben von Sturm Graz kommen ganz offiziell auf den Markt +++ Zuversichtskampagne in Graz +++ Freiheitliche fordern Finanzspritze für Gesundheitsberufe +++ Erzbergrodeo abgesagt +++ Kein Springfestival im Juni +++ Vier weitere Todesfälle