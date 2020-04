Post von Jeannée: Liebe Karin Kneissl!

In normalen Zeiten das, was wir Journalisten eine „Traumstory“ im Society-Bereich nennen, von der tagelang „gelebt“ wird. Bischofberger-Interview mit Ihnen, „Am Schauplatz“ von Martina Prewein, Adabei gräbt auf zwei Seiten Präzedenzfälle aus, Edda Graf bilanziert in der „Krone bunt“. In Corona-Zeiten indes nur eine Corona-Story, die morgen schon wieder vergessen ist - es gibt nämlich Wichtigeres zu vermelden. Leider!