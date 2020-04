Milliardär Benko will Corona-Gewinner sein

Sicherheitshalber schlüpft man unter den staatlichen Schutzschirm, nachdem Staatsgarantien an dem dafür nötigen zehn Prozent Eigenkapital, laut ORF 80 Millionen Euro, gescheitert seien. Risiko könnte dennoch ausgelagert werden. In der Schweiz will man den jüngsten Kauf der Globus-Gruppe nachverhandeln, und beim prestigeträchtigen Chrysler-Building in New York könnte man versuchen, die dort drohende Mietanhebung abzublocken, meint ein Insider. In Österreich sucht man mit Kika/Leiner um Staatshilfe in Form von Kurzarbeit an.