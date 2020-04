Nahost-Christen: Virus „nicht schlimmer als IS“

Große Solidarität in der Bevölkerung

Neben Hoffnung lautet das zweite Stichwort der Christen in diesen Zeiten: Solidarität! In der syrischen Bevölkerung sei diese Solidarität sichtbar, berichtete die in Aleppo lebende Ordensfrau Brygida Maniurka in einem Bericht an das österreichische Hilfswerk Initiative Christlicher Orient (ICO). In Syrien wie auch im Gazastreifen ist das Virus angekommen.