Influencer tragen jetzt Socken statt Schuhe

Was früher höchstens stillose Väter beim Ballspielen mit den Kindern getragen haben, mutiert nun zum neuen It-Piece. Weiße Tennissocken. Zahlreiche Influencer lichten sich in Quarantäne mit der Fußkleidung ab. Immerhin sind die Zeiten der Reisen und Events ja gerade vorbei. Und zuhause sieht es einfach glaubwürdiger in Söckchen, als in High-Heels aus.