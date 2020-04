Ex-Opernball-Organisatorin mit Virus infiziert

Lediglich Zustimmung von Koalitionsparteien

Das Paket bekam am späten Donnerstagabend vom Budgetausschuss grünes Licht und soll am Freitag in einer dann längeren Sitzung mit Debatte vom Nationalrat beschlossen werden. Da die drei Sammelnovellen laut Parlamentskorrespondenz lediglich mit Zustimmung der Koalitionsparteien beschlossen wurden, steht in Frage, ob bei der Nationalratssitzung alle geplanten Maßnahmen durchgebracht werden können, da es für einzelne Gesetzesmaterien eine Zweidrittelmehrheit braucht. SPÖ, FPÖ und NEOS forderten jedenfalls unisono Nachbesserungen, wobei in der Debatte unterschiedlichste Themenbereiche angesprochen wurden.