In Corona-Krise: Junge Leute helfen alten Menschen

Damit die betagten Bewohner des Kolpinghauses sozialen Kontakt jedoch nicht nur über das Telefon wahren können, sondern auch von Angesicht zu Angesicht, sind Astrid Grafeneder, Kisha-Isabel Camarena-Flores und Lena Fichtinger, die im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres ihren Dienst dort versehen, unerlässlich. Die drei Frauen haben sich nach dem Schulabschluss dazu entschieden, sich vor dem Studium sozial zu engagieren. Beim Freiwilligen Sozialen Jahr kann man dies in der Kinder- oder Altenbetreuung tun, ebenso in der Flüchtlings- oder Obdachlosenhilfe. „Ich wollte nach der Schule etwas Zeit, um zu reflektieren, was ich im Leben machen möchte. Da ich schon immer im sozialen Bereich arbeiten wollte, war das eine gute Möglichkeit. Schon nach wenigen Monaten der Arbeit mit den Senioren, war ich sehr viel glücklicher. Ich bin sehr froh über meine Entscheidung“, berichtet Kisha-Isabel Camarena-Flores.