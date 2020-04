Auf Facebook: Meierei sucht Namen für Eselfohlen

Aber auch an diesem schönen Platz geht die Situation natürlich nicht spurlos vorüber, Zusammenhalt ist „Mirli“ enorm wichtig. Daher stellt sich die gesamte Mannschaft aktuell in den Dienst der Nachbarschaftshilfe und bietet den Bewohnern von Tullnerbach, Pressbaum und dem Irenental kostenloses Einkaufs- und Besorgungsservice an. So geht es: Einfach unter +43 664 222 31 31 das „Mirli“-Team kontaktieren oder ein kurzes mail an servus@mirli.at schreiben.