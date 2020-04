Österreichische Webshops für Elektro-Artikel

Aufgrund des grassierenden Coronavirus verbringen die Österreicher aktuell jede Menge Zeit zu Hause. Viele interessieren sich daher beispielsweise für die Anschaffung eines neuen Fernsehers, bemerken den Bedarf an zusätzlichen Küchen-Geräten oder möchten die Zeit nutzen, um ihre Fotografie-Kenntnisse zu verbessern. Zahlreiche lokale Fachhändler sind auch in der Krisenzeit aktiv. Sie bieten nicht nur telefonische Beratung, sondern verkaufen ihre Waren in Web-Shops und bieten online ein umfangreiches Sortiment an Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie Foto- und Video-Bedarf.