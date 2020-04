Vorhang auf für das Eisbären-Mädchen Finja!

Nur so groß wie ein Meerschweinchen, blind und spärlich behaart: So wurde Finja am 9. November im Tiergarten geboren. Mittlerweile ist sie ein aufgewecktes Fellknäuel. Dieses Buch begleitet sie bei ihren ersten großen Abenteuern. Auf 130 Fotos ist sie beim Planschen, Spielen und Entdecken ihrer Umgebung zu sehen. Immer gut beschützt von ihrer fürsorglichen Mutter Nora. Und auf der anderen Seite der Scheibe: Fotograf Daniel Zupanc, der ihre schönsten Momente mit diesem Buch festhält. Der Bildband erzählt von ihrer Entwicklung, stellt ihre Eltern Nora und Ranzo vor, zeigt ihr Zuhause, die Eisbärenwelt im Tiergarten Schönbrunn. Neben einem Einblick in das Leben der Eisbären im Wiener Zoo stellt es auch das Leben der Eisbären in der Wildnis und die wichtige Arbeit von PBI vor.