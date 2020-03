Lazio-Sportboss: „Es ist wie in einem Horrorfilm“

Der Albaner bezeichnete die Lage durch die Coronavirus-Pandemie in Italien als „extrem schlimm“. Tare, seit 2009 Sportdirektor bei Lazio, sagte: „Ich komme mir vor wie in einem Horrorfilm.“ Am Anfang habe man alles „noch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen“, berichtete der 46-Jährige.