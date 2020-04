Der März verabschiedet sich mit Aprilwetter

Erst am 1. April klopft der Frühling wieder an. Bis zu neun Grad erwarten Meteorologen tagsüber. So frühlingshaft geht es laut Prognosen auch für den Rest der Woche weiter. „Am Freitag laden Temperaturen bis zu 18 Grad zu einem Frühlingsspaziergang ein“, so Ortner. Unter Einhaltung der Vorschriften versteht sich.