Jubiläum: Ein Solo für die Ewigkeit

Am Wochenende jährte sich sein Auftritt in „Der goldene Schuss“ (Moderation Vico Torriani) in der Grazer Eishalle zum 50. Mal. Das Trompeten-Solo in der TV-Show - quasi das „Wetten, dass..?“ der damaligen Zeit - war der Startschuss für Maiers Karriere. „Es hat damals alles gepasst. Ich war erst kurz im Orchester von Max Greger - und der hat mir in der Sendung aus meiner Heimat die Chance für den Solo-Auftritt gegeben!“