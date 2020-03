Netz-Ausbau: Zeitplan soll trotz Krise halten

Auf vielen Baustellen Wiens wird derzeit nicht gearbeitet. Nicht so bei den Wiener Linien. Hier laufen die Vorarbeiten für den U-Bahn-Ausbau am Matzleinsdorfer Platz oder bei der Station Pilgramgasse so weit wie möglich weiter. Ab Herbst soll dann der eigentliche Baubeginn für das Linienkreuz U2/U5 erfolgen.