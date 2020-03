Ministerium widerspricht NEOS: Nicht weniger Tests

Harsche Kritik gibt es bezüglich der angekündigten Aufstockung an Coronavirus-Tests in Österreich: Wurde Anfang der Woche noch verlautet, dass diese auf 15.000 Tests pro Tag ausgebaut werden, nahmen die Testungen offenbar nicht zu, sondern vielmehr ab, wie nun die NEOS für die aktuelle Woche berechnet haben wollen. Empörung wurde diesbezüglich auch seitens der SPÖ laut, die auch von dramatischen Situationen berichtet, in der sich so mancher Arbeitnehmer derzeit befindet. Das Gesundheitsministerium wies den Vorwurf zurück. Es seien lediglich nicht alle Tests erfasst: „Viele neue kleine Labors, die seit Kurzem neu Testungen durchführen, sind noch nicht per Schnittstelle mit dem elektronischem Erfassungssystem verbunden.“