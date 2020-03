Um die 1500 Corona-Tests täglich in ganz Tirol

Von den von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geforderten 15.000 Tests pro Tag bundesweit würden auf Tirol rund 1.275 Tests entfallen - das Land teilte kürzlich mit, man liege bereits jetzt darüber. Die Testkapazitäten werden künftig noch weiter aufgestockt: So sollen aufgrund neuer Geräte in Zams und in der Virologie in Innsbruck künftig Testungen in größerer Anzahl gemacht werden können.