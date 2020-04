Wiener Sozialmarkt bietet nun Lieferung an

"Da ich meine Jobs als Personaltrainer und Security momentan nicht ausüben kann, helfe ich bei der Lieferaktion des Sozialmarktes mit. Ich hole Ware bei diversen Märkten ab, sortiere sie vor und bringe sie in die Zentrale. Dort wird die Ware nochmals sortiert und an die Wiener Standorte verteilt. Das Ganze ist eine wirklich sinnvolle, wunderbare Sache und wir alle helfen gerne bei der Verwertung von noch sehr guten Lebensmitteln - vor allem in Zeiten wie diesen, in denen Hilfsbereitschaft das Wichtigste ist."

Arthur Kamarad, Wiener Security