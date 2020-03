IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat am 2. März 2020 durch den Einzelrichter Mag. Dr. Apostol in der Medienrechtssache des Antragstellers „Islamische Föderation Sultan Ahmet“ wider die Antragsgegnerin „Krone Verlag Multimedia Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.“ über den von der Antragsgegnerin gestellten Antrag auf nachträgliche Fortsetzung des Verfahrens gemäß § 16 Absatz 1 MedienG nach öffentlicher Hauptverhandlung zu Recht erkannt: