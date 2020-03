Zadic: „Wegweisungen auch während Quarantäne“

Im krone.tv-Interview mit Katia Wagner erklärt Justizministerin Alma Zadic (Grüne), wie man eine Ausbreitung des Coronavirus in den Haftanstalten verhindern will und wie man bei häuslicher Gewalt, die zu Zeiten von Quarantäne vermutlich steigen wird, vorgehen wird. „Die Quarantäne ist kein rechtsfreier Raum. Die Polizei wird, wenn nötig, auch in der aktuellen Situation Wegweisungen aussprechen“, stellt Zadic klar.