Bereuen und vergeben

Mich berührt diese Geschichte sehr. Sie zeigt mir, wie schwer Schuld und Scham drücken. So schwer, dass es uns nahezu unmöglich wird, uns aus eigenem Antrieb zu entschuldigen. Vielleicht auch, weil die Schuld so schwer wiegt, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass unser Gegenüber, das wir so verletzt haben, uns vergibt. Reue und Vergebung gehören zusammen. Es stellt sich aber die Frage: Was kommt zuerst? Reue ist nicht eine Vorbedingung für Vergebung, sondern eine Folge, sagt Miroslav Volf. Das Geschenk der Vergebung ermöglicht Reue. Diesen Gedanken möchte ich Ihnen mitgeben in die letzten Tage der Passionszeit.