War Atalanta - Valencia eine „biologische Bombe“?

Die ersten beiden Corona-Fälle wurden in Italien zwar bereits Ende Jänner bei zwei chinesischen Touristen aus Rom registriert. Danach war es aber zunächst still. Erst am 21. Februar wurde in Norditalien der Ausbruch bekannt, danach breitete sich das Virus rasant aus. Die Explosion der Ansteckungen in der Provinz Bergamo kam 14 Tage nach dem Spiel, sagte der Immunologe Francesco Le Foche von der Uniklinik in Rom.