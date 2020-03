Kaputte Außenbeleuchtung löste Wohnhausbrand aus

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Tiroler Ortschaft Niederndorf und Umgebung in der Nacht auf Donnerstag: Ein Mehrparteienhaus stand in Vollbrand. Die fünf Bewohner konnten sich zum Glück selbst ins Freie retten, lediglich ein 35-jähriger Mann, der bei Brand löschen wollte, erlitt leichte Verletzungen. Ursache dürfte ein elektrischer Defekt an der Außenbeleuchtung gewesen sein.