Auch heuer zu wenig Plätze in Tiroler Gymnasien

In den restlichen Bezirken haben 37 Kinder keinen Platz in einem Gymnasium (Unterstufe) ergattert. Die meisten Absagen gab es wie in den vergangenen Jahren in Schwaz. Es gibt in Summe zwar noch 100 freie Gym-Plätze zwischen Reutte und Lienz. Das Problem: Die meisten nicht dort, wo sie gebraucht werden.