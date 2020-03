In Quarantäne: Skype-Partys boomen weltweit

Der Coronavirus, der weltweit wütet, macht jeglichen Partys in Clubs oder Homepartys mit Freunden einen Strich durch die Rechnung. Der Hashtag #stayathome ist in fast jedem Posting zu finden und auch die Feierwütigen halten sich an die Quarantäne. Das heißt allerdings nicht, dass man sich nicht virtuell treffen kann - beispielsweise auf Skype.