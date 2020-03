Wienerin läuft Halbmarathon im Innenhof

Benefizlauf im Hof

„Die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen ist natürlich wichtig und da ich die Möglichkeiten, die man noch hat, sich zu bewegen, nicht überreizen wollte, habe ich mir überlegt, einfach einen Benefizlauf in meinem Hof zu absolvieren“, erzählt sie im City4U-Talk. Naddy ergänzt: „Ich habe zur Sicherheit an allen Türen zum Hof Zettel ausgehängt und natürlich immer auch Abstand zu denen, die in den Hof zu ihren Autos gingen, gehalten.“ Insgesamt hat sie 352 Runden im Hof gedreht und damit schlussendlich einen Halbmarathon absolviert. Für den guten Zweck. Pro gelaufenem Kilometer hat sie nämlich, wie vorab vorgenommen, einen Euro an den Sterntalerhof gespendet und die Summe schlussendlich noch aufgestockt.