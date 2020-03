Wiener Hotel schenkt Alltagshelden Übernachtung

Jeder, der in dieser Zeit beruflich oder freiwillig etwas für seine Mitmenschen und den Systemerhalt getan hat, ist eingeladen, sich per Mail an reservation.vienna@kempinski.com zu wenden. Unter dem Betreff „Ein Herz für HeldInnen“ einfach die eigene Geschichte erzählen, ein Foto anhängen und das Wunschdatum angeben. Weder die Länge noch die Qualität des Textes oder Fotos ist dabei entscheidend. Die Übernachtungen werden nach dem „First come, first serve“-Prinzip verbucht. Weitere Infos gibt es hier.