Singles sammeln Telefonnummern von Ex-Partnern

Aufgrund des grassierenden Corona-Virus und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkung wird die Zeit zu Hause von vielen Menschen für einen ausgiebigen Frühjahrsputz in der Wohnung genutzt. Während man sich von alten, nicht mehr gebrauchten Dingen jedoch offenbar leicht trennen kann, scheint das bei alten Telefonnummern nicht der Fall zu sein. 63 Prozent der österreichischen Singles gaben in einer aktuellen Umfrage der Online-Partneragentur ElitePartner an, die Kontaktdaten der Verflossenen zu behalten.