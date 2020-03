Sicherheitsalarm um neue Corona-Kriminalität

Patient steckte Arzt an, „Spucker-Attacken“ von Infizierten

Einige aktuelle Beispiele, die wütend machen: Ein Patient steckte einen Lungenarzt in Wien an, weil er den positiven Test verschwieg. Genauso wie eine Frau im Krankenhaus eine Schwester. Und auch die irren „Spucker-Attacken“ von Infizierten nehmen zu. Für Aufregung sorgt indes Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker mit der Forderung nach „Spielregeln verändern“ und der Öffnung von Spielplätzen.