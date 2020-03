Nachdem eine Allgemeinmedizinerin im Pongauer Bad Hofgastein positiv auf das Covid-Virus getestet wurde, befindet sich diese in häuslicher Isolation. Die Praxen der beiden anderen praktischen Ärzte in Bad Hofgastein sind geöffnet. Die medizinische Versorgung im Gasteinertal, das seit einer Woche unter Quarantäne ist, ist laut dem Land Salzburg gesichert. Zuvor war in Bad Hofgastein bereits der Inhaber der Kurapotheke positiv getestet worden.