Mehr Ordnung ins Leben bringen

Wenn man vor dem Kleiderkasten steht und die Teile einem fast ins Gesicht springen, weil sie so hineingequetscht sind, dann kann einem die Lust am Ausmustern ganz schnell vergehen. Anstatt einen riesen Haufen Textilien vor sich zu stapeln, lohnt es sich, mit System vorzugehen. „Bevor man sich wirklich von Kleidern trennt, sollte man eine Bestandsaufnahme machen und alles nach Farben sortieren“, so Babette. So könne die Wertschätzung wieder größer werden und auch das eine oder andere längst vergessene Teil zum Vorschein kommen. „Den Überraschungseffekt kann man für sich nutzen und eine kleine Modeschau veranstalten.“