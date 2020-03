Corona-Partygänger haben ihr Leben nicht im Griff

Hausverstand einschalten, Beitrag leisten!

Alles in allem hilft in dieser Krisenzeit auch der Hausverstand in der Entscheidungsfindung, was man denn eigentlich noch darf und was nicht. Lustige Vereinszusammenkünfte sind jedenfalls keine gute Idee. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, aber ein paar Wochen auf Corona-Partys zu verzichten, sollte nicht zu viel verlangt sein, um seinen Beitrag zur Bewältigung dieser globalen Krise zu leisten. Da mussten unsere Omas und Opas noch ganz andere Dinge leisten.