Landesgericht: Mitarbeiterin positiv getestet

Die betroffene Kanzleikraft war zuletzt vor einer Woche im Justizgebäude, erklärt der Gerichtspräsident im „Krone“-Gespräch. Seither arbeitet auch der Großteil der Belegschaft via Home Office. Am Freitag tauchten die ersten Symptome bei der Betroffenen auf. Mittlerweile wurde sie positiv getestet. „Es wurde ermittelt, mit welchen Personen die Mitarbeiterin in Kontakt stand. Dies konnte auf vier Mitarbeiter eingeschränkt werden, darunter zwei Richter“, so Rathgeb. Die Betroffenen seien gebeten worden, zuhause zu bleiben. „Bisher sind auch alle symptomfrei.“