Frau unter Quarantäne unternahm Bergtour in Tirol

Trotz der Ausgangsbeschänkung hat sich am Montag ein tschechisches Zimmermädchen (22) im Tiroler Ischgl für eine Wanderung entschieden. Doch die junge Frau begab sich in so steiles Gebiet, dass sie nicht mehr selbstständig absteigen konnte - ein Rettungshubschrauber musste anrücken. Die unverletzte 22-Jährige wird angezeigt.